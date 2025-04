Borse europee positive. Attesa per dati macro e trimestrali

Mediobanca

Banca Generali

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Interpump

Campari

Saipem

Azimut

Generali Assicurazioni

Leonardo

Buzzi

Recordati

Banca Generali

Sesa

Credem

Reply

Newlat Food

D'Amico

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori attendono una serie di importanti indicatori nei prossimi giorni, tra(soprattutto i dati sull'inflazione dell'Eurozona e degli Stati Uniti, i dati mensili sui payroll statunitensi non agricoli) e(in Europa l'attenzione è sulle banche, tra cui Hsbc, Societe Generale e Barclays, mentre negli USA sulle big tech, tra cui Apple, Microsoft, Amazon E Meta Platforms). L'attenzione in Italia è ancora sul risiko bancario, dopo cheha annunciato un'offerta da 6,3 miliardi di euro suSeduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.288,9 dollari l'oncia, in calo dello 0,78%. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 62,79 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +108 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,56%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,42%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,09%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,25% a 37.442 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 39.700 punti. Sale il(+1,06%); come pure, positivo il(+0,97%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,85%),(+2,40%),(+1,89%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,25%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%. Tentenna, che cede lo 0,61%.Tra i(+6,50%),(+5,53%),(+2,74%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,96%.scende dell'1,92%.