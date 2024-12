Censis, Italia colpita dalla "sindrome della medietà": ceto medio più povero e insicuro

(Teleborsa) - Se a prima vista il 2024 potrebbe essere ricordato come l’anno dei record (in termini di occupati, turismo estero, denatalità, debito, astensionismo elettorale), un’analisi più approfondita mette in luce la, caratterizzata dalla, in cui restiamo intrappolati: il Paese si muove intorno a una linea di galleggiamento, senza incorrere in capitomboli rovinosi nelle fasi recessive e senza compiere scalate eroiche nei cicli positivi. Anche nella dialettica sociale, fatta di, sete di giustizia, brama di riscatto, smania di vendetta, non è sfociata in violente esplosioni di rabbia. Ci flettiamo come legni storti e ci rialziamo dopo ogni inciampo, senza ammutinamenti. E' quanto rileva ilIl Rapporto mette in luce che la "sindrome italiana" nascond. La corsa verso i benessere si è fermata: irispetto a vent’anni fa e nell’ultimo decennio anche lapro-capite è diminuitaL’85,5% degli italiani ormai è convinto che sia molto difficile salire nella scala sociale. In questo quadro, nell’europeismo e nell’atlantismo: il tasso di astensione alle ultime elezioni europee (51,7%) ha segnato un record nella storia repubblicana:, il 71,4% degli italiani ritiene l’Unione europea destinata a sfasciarsi, il 68,5% che le democrazie liberali non funzionino più e il 66,3% attribuisce all’Occidente (Usa in testa) la colpa dei conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Non a caso, solo il 31,6% si dice d’accordo con il richiamo della Nato sull’aumento delle spese militari fino al 2% del Pil.In questa situazionesessuali, etnico-culturali, religiose, in lotta per il riconoscimento. E, mentre è in atto una mutazione morfologica della nazione (l’Italia è prima in Europa per acquisizioni di cittadinanza: +112% in dieci anni),: il 30,3% non sa chi è Giuseppe Mazzini, il 32,4% crede che la Cappella Sistina sia stata affrescata da Giotto o da Leonardo, il 6,1% pensa che Dante Alighieri non sia l’autore delle cantiche della Divina Commedia. Larende i cittadini più disorientati e vulnerabili ed: il 20,9% degli italiani asserisce che gli ebrei dominano il mondo tramite la finanza, il 15,3% crede che l’omosessualità sia una malattia, il 13,1% ritiene che l’intelligenza delle persone dipenda dalla loro etnia.Molti conti non tornano nel sistema-Italia e molte equazioni rimangono irrisolte. Nonostante i, il numero degli, con un incremento di un milione e mezzo di posti di lavoro rispetto all’anno nero della pandemia e un aumento del 4,6% rispetto al 2007. Ma la distanza tra il tasso di occupazione italianoe la media europea resta ancora significativa: 8,9 punti percentuali in meno nel 2023 ed il mercato del lavoro è caratterizzato da un(la quota di figure professionali di difficile reperimento rispetto ai fabbisogni delle imprese è arrivata al 45,1% del totale delle assunzioni previste). La produzione delleitaliane è entrata in una(-1,2% tra il 2019 e il 2023), mentre(le presenze turistiche in Italia segnano un incremento del 18,7% rispetto al 2013).Nell'ultimo decennio si è registrato unin termini reali dellaprivata pro-capite, che nell’ultimo anno ha superato complessivamente i 44 miliardi di euro. Ma al 62,1% degli italiani è capitato almeno una volta di rinviare un check up medico, accertamenti diagnostici o visite specialistiche perché laerae il costo da sostenere nelle strutture private troppo alto. Al 53,8% è capitato di dover ricorrere ai propri risparmi per pagare le prestazioni sanitarie necessarie., il 75,7% pensa chequando lascerà il lavoro. In particolare, è l’89,8% dei giovani ad avere questa certezza.La situazione non è rosea se si guardai ai(28-34 anni): Il 58,1% si sente, il 56,5% si sente, il 51,8% dichiara di soffrire di, il 32,7% di, il 18,3% accusa disturbi del comportamento alimentare, come anoressia e bulimia. Ma c’è anchecheper assicurarsi un futuro migliore: al 2013 al 2022 sono espatriati circa 352.000 giovani tra i 25 e i 34 anni.Si profila all’orizzonte undi ricchezza, uno degli effetti nascosti della denatalità.: oggi le famiglie della "generazione silenziosa" e e del baby boom, nati tra il dopoguerra e i primi anni ’60, detengono il 58,3% della ricchezza netta delle famiglie, mentre sono in attesa la "generazione X" (i nati tra il 1965 e il 1980), i millennial e la "generazione Z" (i nati negli ultimi decenni dello scorso secolo e nei primi anni del nuovo millennio).