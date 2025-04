Dazi USA, UniCredit: da 2% medio dell'anno scorso a 25%: livello più alto da inizio 1900

UniCredit

(Teleborsa) - Il piano tariffario "reciproco" annunciato ieri sera dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump porta ladi beni da poco più del 2% dell'anno scorso a circa il 25%, il. Lo si legge in una ricerca di, firmata da Daniel Vernazza, Chief International Economist.Secondo quanto annunciato ieri sera da Trump, gli Stati Uniti imporranno una(in vigore dal 5 aprile), con molti paesi che dovranno affrontare(in vigore dal 9 aprile). Alcune merci non saranno soggette a una tariffa reciproca, ma dovranno affrontare le proprie tariffe elevate. Tra queste rientrano acciaio e alluminio (già soggetti a una tariffa del 25%) e automobili (per le quali oggi entra in vigore una tariffa del 25%).L'sulle esportazioni statunitensi. La Cina dovrà affrontare un'ulteriore tariffa del 34%, che si aggiunge al 20% già annunciato, portandola a un totale del 54%. Il Giappone dovrà affrontare una tariffa del 24%. Messico e Canada continueranno ad affrontare tariffe del 25% sulle loro esportazioni verso gli Stati Uniti che non sono coperte dall'accordo di libero scambio USMCA. Il Regno Unito dovrà affrontare la tariffa minima del 10%, mentre la Svizzera dovrà affrontare una tariffa relativamente alta del 31%.UniCredit stima che il piano di tariffe reciproche porti la tariffa media (ponderata per gli scambi) su tutte le importazioni di beni dagli Stati Uniti, che è il livello più alto dal 1903."La tariffa media degli Stati Uniti salirebbe oltre quella registrata negli anni '30, dopo che lo Smoot-Hawley Tariff Act del 1930 impose tariffe elevate su molti beni industriali, il che non fu un buon momento per l'economia statunitense e globale - si legge nella ricerca- L'economia statunitense all'epoca era molto meno integrata nelle catene del valore globali di quanto non lo sia oggi. L'aumento delle tariffe annunciato ieri è chiaramente su una, quando la tariffa media degli Stati Uniti aumentò solo di 1,4 punti percentuali, il che ebbe effetti minori sull'economia (gli effetti inflazionistici erano difficilmente percepibili a livello aggregato)".Alla luce di tutto ciò, secondo UniCredit, "ladi dover gestire l'aumento dell'inflazione e la crescita economica debole".