GEL, OPA parziale arriva al 6,46% del capitale

GEL

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa dae avente a oggetto complessive 880.000 azioni della società (rappresentative del 12,23% del capitale), i risultati provvisori indicano che risultano portate in adesione 464.975 azioni, pari al 52,84% delle azioni oggetto dell'offerta e rappresentative delIl numero di azioni complessivamente portate in adesione sarà inferiore al numero di azioni oggetto dell'offerta. Pertanto, non troverà applicazione il riparto e la societàA esito e in conseguenza dell'offerta, la società verrà a detenere complessive 920.600 azioni proprie, rappresentative del