GEL, utile 2024 balza a 0,6 milioni di euro. Ricavi poco mossi a 15,3 milioni

GEL

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore del water treatment quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 15,3 milioni di euro, in crescita dell'1% rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (15,2 milioni). Le vendite in Italia si confermano stabili, ammontano a 12,4 milioni di euro (12,5 milioni al 31 dicembre 2023), mentre le vendite estere si attestano a 2,9 milioni di euro (2,5 milioni al 31 dicembre 2023), con una incidenza pari a circa il 19% del fatturato.L'è pari a 1,8 milioni di euro (del 12,1% circa), risultato in aumento del 10% rispetto a 1,7 milioni al 31 dicembre 2023. L'è pari a 0,6 milioni di euro (0,2 milioni nel 2023).Laè pari a 3,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 5,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023."I risultati ottenuti nel corso del 2024 sono stati", ha commentato l'Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti dil'utile d'esercizio, pari a 550.572 euro, interamente aNelGEL si aspetta un aumento moderato della crescita favorito dalla solidità dei mercati del lavoro e dalla costante discesa dell'inflazione. Tuttavia il panorama geopolitico presenta notevoli incertezze. "Per l'esercizio 2025 lo scenario è ancora incerto, ma la società detiene le risorse necessarie per far fronte agli obiettivi prefissati", si legge nella nota sui conti.