La corsa del Bitcoin non si ferma qui: le attese per il 2025

(Teleborsa) - Ritracciano leggermente dai massimi le quotazioni del, dopo aver raggiunto, oltrepassando d'impulso quel tetto dei 100mila che sembrava impossibile da traguardare. Un evento che non resterà isolato, poiché la criptovaluta, secondo gli analisti diè destinata a testareAd innescare il rally quest'anno ha una serie di avvenimenti quali il, l'appeal comerispetto al crescendo di tensioni geopolitiche e, da ultimo,alla Casa Bianca per un secondo mandato.Dopo aver toccato ieri unil Bitcoin ha ritracciato dai massimi, collocandosirispetto alla chiusura di ieri e del 5,8% rispetto al massimi della vigilia.Da inizio anno, la criptovaluta ha, attestando la sua performance amentre rispetto ad un anno fa evidenzia un guadagno del 125%. Notevole la performance dell', che coincide con la vittoria di Trump alle Presidenziali 2024, pari aLadi mercato ha raggiunto gli, mentre gli sca,mbi sono in cistante aumento per 123,35 miliardi di dollari.Nonostante le fluttuazioni cicliche,nella traiettoria di crescita di Bitcoin e ritiene che i 100.000 dollari non siano il traguardo finale, ma si possa raggiungere ilcomplici la maggiore trasparenza normativa e la crescente adozione della criptoaluta da parte degli investitori istituzionali.La recente, noto sostenitore delle criptovalute e co-presidente della Token Allianzìce, quale, l'autorità americana di regolamentazione dei mercati finanziari, segnala una favore delle criptovalute. Bernstein sottolinea che il mandato di Atkins contribuirà a consolidare l'uso della blockchain negli Stati Uniti e promuovere unaConpatrimoniali globali che ora gestisconosu Bitcoin, incluso il fondo IBIT di BlackRock da 50 miliardi di dollari, è chiaro cheesponenzialmente. La criptovaluta è anche venuta assumendo un ruolo di riserva di valore e bene rifugio, in alternativa all'oro. Un ruolo che secondo gli esperti sarà mantenuto, fino a sostituire l'oro nella