General Motors, fatturato in aumento e utile in calo nel primo trimestre

General Motors

(Teleborsa) -, storica casa automobilistica statunitense, ha registrato undi 44 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025 (aumento del 2,3%), trainato dalla corsa all'acquisto dei clienti prima del rialzo dei prezzi, superando le aspettative degli analisti di 43 miliardi di dollari. L'è stato di 2,8 miliardi di dollari (-6,6%) e l'di 3,5 miliardi di dollari (-9,8%). L'utile per azione rettificato di 2,78 dollari ha superato le previsioni degli analisti di 2,74 dollari per azione.Sulla base dei recenti report sugli aggiornamenti della politica commerciale, la Presidente e CEO di GM Mary Barra e il Direttore Finanziario Paul Jacobson terranno unaper gli investitori giovedì 1 maggio, anziché martedì 29 aprile, per discutere di questi risultati e delle previsioni aggiornate di GM per l'intero anno 2025. Le previsioni finanziarie iniziali dell'azienda per l'intero anno 2025 non contemplano il potenziale impatto dei dazi.