MPS, Barclays ha quota potenziale del 5,027%

(Teleborsa) -ha unain. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 29 novembre 2024.In particolare, l'1,132% sono, il 3,843% è "Right to recall" ed opzione put senza data di scadenza, lo 0,052% è "Portfolio Swap" con data di scadenza 29/04/2025; Contract for difference senza data di scadenza.La partecipazione è detenuta tramite le societàBarclays Capital Securities Limited, Barclays Bank PLC e Barclays Capital Inc.