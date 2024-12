Sabaf, Quaestio Capital Management SGR sale al 25,156%

Sabaf

(Teleborsa) -ha unain, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici. È quanto emerge dalle comunicazioni dellarelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 2 dicembre 2024.In precedenza, al 20/07/2023, la quota era del 24,709%. La quota è classificata come "".La comunicazione è stata effettuata dal dichiarante, in nome e per conto di quaestio Italian Growth Fund, a seguito del superamento passivo della soglia del 25% per effetto dellarelativi al capitale sociale di Sabaf, resa nota dall'emittente il 2 dicembre.