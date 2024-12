UE autorizza acquisizione di Uniper Ungheria da parte di Veolia

Veolia

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del regolamento europeo sulle concentrazioni, l'di Uniper Ungheria da parte della francese. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di servizi di bilanciamento del sistema elettrico in Ungheria.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato il suonei mercati in cui operano le società. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di controllo delle concentrazioni.