Eventi e scadenze: settimana del 9 dicembre 2024

(Teleborsa) -- Circo Massimo, Roma - La grande manifestazione annuale della destra italiana ospiterà le più importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali con dibattiti su politica e non solo, anche con protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione. Chiuderà la Kermesse Giorgia Meloni- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e Piero Cipollone- I ministri della Pesca mirano a raggiungere un accordo politico sulle possibilità di pesca nell'Atlantico, Mare del Nord, Mediterraneo e Mar Nero per il 2025, e per alcuni stock anche per il 2026. Per quanto concerne l'agricoltura, il Consiglio terrà un dibattito orientativo sulle opportunità future per la bioeconomia10:00 -- Ambasciata italiana, Berlino - Evento in occasione della firma del Memorandum d’Intesa tra Luiss e l’ESMT-European School of Management and Technology. Parteciperà anche Stefan Pan, Vice Presidente di Confindustria per l’Unione europea e il Rapporto con le Confindustrie europee11:00 -- Palazzo Bocconi, Milano - Presentazione del IX Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital Italiano 2024, promosso da InnovUp e Assolombarda. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Baroni, vicepresidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria11:30 -- La Lanterna a Roma - Presentazione della Fondazione Fincantieri e della sua nuova mission. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, l’AD e DG di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, e il Presidente della Fondazione Fincantieri, Fausto Recchia. Un’occasione per navigare nella storia e nel futuro del mondo Fincantieri14:00 -- Webinar dell'AIE (IEA - International Energy Agency) con focus sull'evoluzione della domanda e dell'offerta di elettricità a livello globale e regionale e sulle sue implicazioni per la sicurezza energetica e la transizione17:00 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri18:30 -- Palazzo Clerici, Milano - È stato assegnato a Mario Draghi il Premio ISPI 2024, il riconoscimento dedicato a personalità che hanno contribuito a rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo, istituito in memoria dell’Ambasciatore Boris Biancheri, già Presidente dell’ISPI- Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- I reali di Spagna, Felipe VI e Letizia, accompagnati dal ministro degli Esteri José Manuel Albares, arriveranno in Italia per una visita di Stato, con tappe a Roma e a Napoli. Verranno ricevuti dal Presidente Sergio Mattarella al Quirinale e dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Doria Pamphilj- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Sala della Protomoteca, Campidoglio - Cerimonia di apertura alla presenza del Presidente Mattarella. L'evento riunisce i Presidenti delle Province, i Sindaci e i Consiglieri di tutta Italia e i rappresentanti di Governo, Parlamento, forze economiche e sociali. Interverranno, tra gli altri, i ministri Calderoli, Piantedosi e Zangrillo- I ministri discuteranno della riforma doganale, della tassazione dei prodotti energetici, e delle raccomandazioni del Consiglio sulla governance economica. Esamineranno il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e le conseguenze economiche dell'aggressione russa in Ucraina. Approveranno la relazione semestrale dell'ECOFIN sulle questioni fiscali09:30 -- Aula Magna Istat, Roma - Il convegno fornisce una panoramica sull'incidentalità stradale in Italia, con un focus sui dati più recenti e un riferimento al monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030, stabiliti dall’Unione Europea. Un particolare approfondimento riguarda il quadro territoriale del fenomeno09:30 -- La Commissione Attività produttive svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di economia dello spazio: alle h 9.30 Avio SpA e a seguire il colonnello Daniele Donati, Capo ufficio generale Spazio dello Stato maggiore della Difesa11:00 -- Indicatori del parco veicolare - Anno 202311:00 -- Montecitorio - Stipula del Protocollo di collaborazione tra la Camera dei deputati e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) con il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana11:00 -- L’evento sarà l’occasione per approfondire le tendenze emerse nel 2024, quali i fattori che hanno inciso, sia a livello internazionale che nazionale, e quali gli impatti sull’Italia. Non mancherà uno sguardo agli scenari che si possono prefigurare per i prossimi anni tenendo conto degli obiettivi ambientali europei e delle misure adottate in Italia ai fini del loro raggiungimento.11:15 -- Milano - Presentazione del Global Outlook 202512:00 -- Tavole di dati Conti economici delle imprese: Stima anticipata delle imprese con dipendenti - anno 202315:00 -- Montecitorio - Tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la Stampa parlamentare15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Unione Industriali Napoli, Sala D’Amato - Evento organizzato da Abi, Fondazione Ugo La Malfa e Unione industriali Napoli. Interviene tra gli altri Antonio Patuelli, Presidente Abi- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione- Turismo internazionale dell'Italia10:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Gen./ Set. 202410:00 -- Bianca Maria Palace Hotel, Milano - press briefing con Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, per ripercorrere le tappe principali dell’ultimo anno e fare una preview delle rotte della stagione estiva 202510:00 -- Roma - Alla presentazione del Rapporto annuale AdEPP "Previdenza, Investimenti, Welfare, Giovani" interverranno, tra gli altri, il ministro Calderone, il Vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Tajani, il Sottosegretario Durigon e il Presidente dell'AdEPP, Oliveti10:30 -- Aeroporto Bergamo - Conferenza stampa SACBO di fine anno10:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato dall'Associazione Italiana Content & Digital Creators insieme ad INPS e con Assoinfluencer, per presentare la circolare dell'INPS che regolamenta il comparto della Creator Economy dal punto di vista previdenziale e contributivo. Tra i presenti, il Sottosegretario Bitonci, il Presidente INPS e il Direttore Generale ISTAT11:00 -- Palazzo Brancaccio, Roma - L'assemblea "Ritrovare la strada Insieme per affrontare la transizione" sarà un confronto tra Associati e stakeholder per fare il punto sulle attività associative e sui temi centrali nel dibattito relativo all'evoluzione del settore. Tra gli interventi, Roberto Vavassori, Presidente ANFIA e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy11:00 -- Località Podere Rota, Terranuova Bracciolini (AR) - Conferenza stampa di inaugurazione del nuovo impianto di Iren di recupero materie prime critiche e metalli preziosi. Interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, Luca Dal Fabbro (Presidente Iren) e Gianluca Bufo (AD Iren)12:00 -- Nuova classificazione Ateco 2025: gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti13:30 -- Aula della Commissione Politiche Ue del Senato - Le Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgono l’audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito al 'Libro verde made in Italy 2030' sulla politica industriale15:00 -- Lanterna di Fuksas, Roma - Apriranno i lavori Cristian Signoretto e Marta Bucci, Presidente e DG di Proxigas. Interverranno, tra gli altri, Stefano Besseghini (Presidente di ARERA), Claudio Descalzi (AD di Eni), Paolo Gallo (AD di Italgas), Monica Iacono (AD di Engie Italia), Nicola Monti (AD di Edison), Stefano Venier (AD di Snam) e il ministro Gilberto Pichetto Fratin15:10 -- Montecitorio - Cerimonia in occasione della visita di Stato di Re Felipe VI e della Regina Letizia di Spagna, innanzi alle Camere riunite. Indirizzi di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e del Presidente del Senato Ignazio La Russa16:15 -- La Commissione Attività produttive nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di economia dello spazio, svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso- Asta BOT- CDA: Bilancio- Risultati di periodo12:20 -- Appuntamento: Mastercard Economic Outlook 2025 - Analisi macroeconomica che illustra le prospettive del nuovo anno, con un focus sui settori che guideranno la crescita, con particolare attenzione all’andamento del settore travel, e sull’evolversi dei pattern di spesa dei consumatori. Interverranno: Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard Natalia Lechmanova, Senior Economist, Europe & Middle East Africa di Mastercard. La conferenza stampa si terrà presso gli uffici Mastercard all’interno dello Spaces Turati, a Milano- Palazzo Mezzanotte, Milano - Edizione nazionale del Premio Industria Felix, durante la quale saranno premiate le 161 imprese più competitive d'Italia, presenti con soci e/o amministratori. Saranno forniti i dati sull'inchiesta relativa all'analisi di 700mila bilanci e le prospettive di crescita dei settori- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblica l'outlook sull'energia- Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea- I ministri degli Affari interni decideranno sulla soppressione delle verifiche alle frontiere interne con Bulgaria e Romania, discuteranno delle sfide migratorie e del sistema di ingressi/uscite (EES)09:00 -- Palazzo Colonna, Roma - Il Business Summit "Italia-Spagna, partner strategici europei: sfide e prospettive verso un futuro di crescita sostenibile" organizzato da Confindustria con CEOE-Confederación Española de Organizaciones Empresariales, in presenza di Sua Maestà il Re Felipe VI di Spagna, sarà un confronto imprenditoriale sullo sviluppo ed il rafforzamento delle collaborazioni economiche09:30 -- Politecnico di Milano - Il convegno "Il fintech & insurtech cambia pelle: Quali scenari per il futuro" sarà l’occasione per un confronto sulla ricerca dell’Osservatorio Fintech & Insurtech con i principali operatori del settore finanziario e assicurativo10:00 -- Il mercato del lavoro - III Trimestre 202410:30 -- Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Roma - Presentazione del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane11:00 -- ll Benessere equo e sostenibile dei territori - La regione Emilia-Romagna / anno 202411:00 -- Campus Luiss, Roma - La Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2024 - 2025 avrà come ospite d'onore James M. Manyika (President, Research, Technology & Society, Google). Interverranno, tra gli altri, il Rettore, Paolo Boccardelli e il Presidente, Luigi Gubitosi14:15 -- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:30 -- Hotel Parco dei Principi, Roma - L'assemblea riunisce gli imprenditori della nautica da diporto per aggiornamenti sul settore. Seguirà anche un confronto con le istituzioni per parlare di politiche per la Blue economy e nuove norme per il settore. Tra gli interventi, il presidente di Confindustria Nautica, i ministri Urso e Santanchè e il viceministro Rixi14:45 -- Nuovo appuntamento del webinar ANIMA Live BCE dove verrà trasmessa in diretta l’intera conferenza di Christine Lagarde, a cui seguirà il commento delle decisioni della BCE a cura di Fabio Fois, Responsabile Investment Research & Advisory14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:15 -- Palazzo della Cancelleria, ROMA - "Italia Europa, Mondo. Le sfide dell'agricoltura". Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confagricoltura e COPA, il Vicepresidente ISPI e i Ministri Tajani, Calderone, Fitto e Lollobrigida15:45 -- Pubblicazione delle nuove previsioni macroeconomiche dell'eurozona- Asta medio-lungo11:00 -- Assemblea: Assemblea degli azionisti in seduta straordinaria e ordinaria12:00 -- Assemblea: Assemblea degli Azionisti in seduta straordinaria- I ministri della Giustizia punteranno a raggiungere una posizione comune sulle direttive relative alla prevenzione del traffico di migranti, alla lotta contro l'abuso sessuale su minori e all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza09:30 -- Sede Cnel, Roma - Evento di presentazione del Rapporto ASviS sui Territori 2024 che illustra il posizionamento di Regioni, Province, città metropolitane, aree urbane e Comuni rispetto alla realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030. Oltre ai presidenti e al direttore scientifico dell’ASviS, a diversi rappresentanti degli enti locali, presidenti di Regione ed esperti, all’incontro parteciperà anche il presidente del Cnel, Renato Brunetta09:30 -- Università degli Studi di Salerno - L'assemblea sulle strategie e politiche disponibili per la montagna meridionale. Interverranno sindaci e amministratori, imprese, associazioni e terzo settore09:30 -- Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi", Roma - Workshop organizzato dalla Banca d'Italia, per un confronto sul ruolo che le politiche nazionali e locali possono avere nel garantire servizi pubblici adeguati in tutte le aree del paese11:00 -- ll Benessere equo e sostenibile dei territori - La regione Calabria / anno 202411:45 -- Excelsior Hotel Gallia, Milano - Presentazione della 31ª edizione dell'Osservatorio Consumi Findomestic dal titolo "I mercati dei beni durevoli nel 2024 e le nuove tendenze di consumo", in collaborazione con Prometeia. Interverranno Marco Tarantola (AD e DG Findomestic Banca) e Claudio Bardazzi (Responsabile Osservatorio Findomestic)12:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas15:00 -- Palazzo Koch, Roma - Si riunisce per la seconda volta nel corso del 2024 il Comitato per le politiche macroprudenziali, composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, e dai presidenti di Consob, Covip e Ivass; alle sedute partecipa il Direttore Generale del Tesoro17:00 -- Quirinale - Presentazione degli auguri di Natale e di Fine Anno al Presidente della Repubblica Mattarella da parte del Corpo Diplomatico17:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Evento promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi per premiare oltre ad aziende e organizzazioni più virtuose, anche istituzioni pubbliche, organizzazioni non profit, imprese sociali e associazioni di rappresentanza17:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen- Regolamento BOT