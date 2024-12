Omnicom acquista Interpublic in operazione da 13,3 miliardi di dollari

Omnicom

Interpublic

(Teleborsa) - I board di, due delle più grandi agenzie pubblicitarie del mondo, hanno approvato all'unanimità un accordo definitivo in base al qualeIn base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Interpublic riceverannodi cui sono titolari. Dopo la chiusura della transazione, gli azionisti di Omnicom deterranno il 60,6% della società combinata e gli azionisti di Interpublic deterranno il 39,4%, su base completamente diluita. Considerano l'ultima chiusura di Omnicom (103,42 dollari), l'operazione vale circa 13,3 miliardi di dollari."Attraverso questa combinazione, siamo pronti ad accelerare l'innovazione e sfruttare le significative opportunità create dalle nuove tecnologie in questa era di cambiamento esponenziale. Ora è il momento perfetto per unire le nostre tecnologie, capacità, talenti e impronte geografiche per offrire ai clienti risultati superiori basati sui dati", ha affermatodel nuovo colosso.Si prevede che la transazione genereràe che sarà accrescitiva per gli utili rettificati per azione sia per gli azionisti di Omnicom che di Interpublic.Omnicom avrà un profilo finanziario pro forma previsto di:combinati nel 2023 di 25,6 miliardi di dollari,rettificato di 3,9 miliardi di dollari edi 3,3 miliardi di dollari; ricavi combinati nel 2023 del 57% negli Stati Uniti e del 43% all'estero; bilancio solido, impegno per un rating investment grade con un rapporto debito/EBITDA combinato di 2,1x prima del beneficio delle sinergie.La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2025, subordinatamente alle approvazioni degli azionisti di Omnicom e Interpublic, alle approvazioni normative richieste e ad altre condizioni consuetudinarie. La società combinatae sarà quotata con il