Eaton acquista Fibrebond per 1,4 miliardi di dollari per rafforzarsi nei data center

Eaton

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nella gestione intelligente dell'energia, had, un progettista e costruttore di involucri di alimentazione modulari pre-integrati per clienti di data center, industriali, di servizi e di comunicazioni. In base ai termini dell'accordo, Eatonper l'acquisizione di Fibrebond, che dovrebbe generare 110 milioni di dollari di EBITDA rettificato stimato per il 2025.Fibrebond, con sede a Minden, Louisiana, costruisce strutture innovative e affidabili che proteggono le persone e le apparecchiature mission-critical per i mercati di data center, fibra, industriali e di servizi. La società stimapari a circa 378 milioni di dollari per i 12 mesi che terminano il 28 febbraio 2025.La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2025. Eaton prevede che l'accordo sarànel 2025.