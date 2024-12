Piquadro, Standard Ethics assegna outlook “Positivo”

Piquadro

(Teleborsa) - Il percorso di sostenibilità intrapreso dal Gruppoprosegue con importanti riconoscimenti., agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale nel campo della “finanza sostenibile” e degli studi ESG (Environmental, Social e Governance), ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE-” e il Long Term Expected SER “EE”. Inoltre, per il 2024, Standard Ethics ha assegnato un Outlook “Positivo” al Gruppo, sottolineando i progressi e le prospettive favorevoli legate alle politiche di sostenibilità.Nella sua nota, Standard Ethics evidenzia che ildi Piquadro ha permesso di rafforzare i presidi relativi ai principali rischi legati alla salute e sicurezza, alla gestione della catena di fornitura e all’ambiente. Tra le principali implementazioni del 2024 si segnalano: l’estensione della quantità di prodotti compensati, il calcolo delle emissioni scope 3, l’introduzione di una piattaforma welfare per i dipendenti e la revisione dei processi di approvvigionamento.Nel breve termine, sono, tra cui l’adozione di nuove policy su diritti umani e anticorruzione, l’aggiornamento del Codice Etico per allinearlo alle indicazioni di ONU, OCSE e UE, e il miglioramento delle procedure di selezione dei fornitori in relazione ai temi ESG. Inoltre, si evidenzia la necessità di sviluppare un piano di sostenibilità di medio-lungo termine in linea con le strategie internazionali, come l’Agenda 2030., ha dichiarato: “Questo, un valore che consideriamo etico e imprescindibile. Ogni nostra iniziativa mira a coniugare crescita economica e responsabilità sociale, dal supporto al territorio all’adozione di pratiche virtuose per la riduzione delle emissioni. La nostra sfida prosegue con trasparenza e determinazione, attraverso politiche sempre più ambiziose e innovative. Crediamo fermamente che il futuro del Gruppo Piquadro e dei suoi tre marchi sia intrinsecamente legato al nostro contributo per un mondo più sostenibile e giusto”.