Piquadro chiude esercizio al 31 marzo con fatturato in crescita a 183,6 milioni di euro

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso l'(al 31 marzo 2025) con unconsolidato pari a 183,6 milioni di euro, in aumento dell'1,9% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 180,3 milioni (+1,9% a parità di cambi).Con riferimento al marchio, i ricavi risultano pari a 79,6 milioni di euro, in decremento del 2,3% rispetto all'analogo periodo chiuso al 31 marzo 2024 (-2,2% a parità di cambi). Con riferimento al marchio, i ricavi risultano pari a 35,1 milioni di euro, in aumento del 2,9%. I ricavi delle vendite realizzati dallarisultano pari a 68,8 milioni di euro, in crescita del 6,5%.Dal punto di vista geografico il gruppo Piquadro ha registrato, al 31 marzo 2025, un fatturato di 84,3 milioni di euro, nelpari al 45,9% del fatturato totale di Gruppo (il 47,8% delle vendite consolidate al 31 marzo 2024) in diminuzione del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2023/2024.Neldell'esercizio fiscale 2024/2025 (gennaio-marzo) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato pari a 49 milioni di euro, in crescita dello 0,4%, rispetto all'analogo periodo chiuso al 31 marzo 2024.