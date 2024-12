SNCF Voyages Italia, Caroline Chabrol nuova direttrice generale

(Teleborsa) -filiale del, ha annunciato oggi la n. Il suo ruolo sarà quello di condurre la, e soprattutto, di contribuire allo sviluppo dell'offerta di alta velocità con i, promuovendo l'innovazione e la mobilità sostenibile come alternativa al trasporto aereo e su gomma.In questo contesto,si appresta a guidare SNCF Voyages Italia in un'importante fase di sviluppo del business, che vedrà il lancio di unarivolta a tutte le figure professionali, finalizzata a rafforzare il suo team, attualmente composto da circa sessanta dipendenti. L'ampliamento dello staff è essenziale per consentire a SNCF Voyages Italia di sostenere l'espansione delle sue attività e di avviare, entro due anni, il lancio della suain particolare verso Torino, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, sempre continuando a mantenere l'offerta verso Parigi. Questo nuovo servizio potrebbe servire circa 10 milioni di passeggeri italiani all'anno.Inoltre, l'espansione di SNCF Voyages Italia sotto la guida di Chabrol vedrà l'combinando l'espansione del servizio con l'adozione di mezzi all'avanguardia per una mobilità sempre più rispettosa dell'ambiente. Più aerodinamico e realizzato al 97% con materiali riciclabili, il TGVM rappresenta un concentrato di innovazione, sostenibilità e comfort.Questo progetto di sviluppo si avvale del successo dioperatore della linea Milano-Torino-Parigi con il marchio TGV INOUI, che dal 2011 ha trasportato più di 7 milioni di viaggiatori.Nel frattempo, il servizio bus TGV INOUI continuerà a garantire il collegamento tra i due paesi, in modo facile, economico e sostenibile.La nomina digiunge in un momento in cui il settore del trasporto ferroviario italiano mostra significativi segnali di resilienza e crescita. Secondo iil mercato del trasporto ferroviario ha raggiunto un valore di circacon una crescita del 5% rispetto all'anno precedente. Le previsioni indicano una crescita continua nei prossimi anni, con un tasso di crescita annuo del 4,5% fino al 2026, grazie anche agli investimenti previsti dal PNRR per lo sviluppo delle infrastrutture e alle innovazioni tecnologiche che miglioreranno ulteriormente l'efficienza e l'attrattività dei servizi ferroviari."Entro a far parte della nostra filiale SVI con grande entusiasmo, consapevole dell'importanza di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell'offerta di mobilità ferroviaria in Europa e di rafforzare ulteriormente l'attrattiva del treno per i viaggi su lunga distanza. L'ingresso di SNCF Voyages Italia nel mercato italiano dell'alta velocità – ha dichiarato– arricchirà l'offerta di soluzioni per i passeggeri, introducendo treni di ultima generazione caratterizzati da una maggiore capienza e prestazioni migliorate in termini di sostenibilità ambientale. Questo nuovo servizio andrà ad integrare l'attuale offerta ferroviaria tra l'Italia e la Francia, un collegamento che i passeggeri sperano riprenda al più presto".Forte di oltre 20 anni di esperienza nel settore ferroviario,ha acquisito una vasta esperienza nel business di SNCF Voyageurs, sia a livello regionale che, per quanto riguarda le attività nazionali e internazionali. Ha guidato l'introduzione dei primi contratti di trasporto regionale di passeggeri tra SNCF e le regioni francesi, per poi ricoprire diverse posizioni all'interno di SNCF Voyageurs, tra cui quella di Direttrice Marketing per i treni Intercités. Entrata a far parte del business di TGV a livello internazionale nel 2019, ha ricoperto il ruolo di Direttrice dell'area Sud Europa fino a settembre 2024, diventando responsabile dello sviluppo dei progetti internazionali dei TGV in Spagna e in Italia.