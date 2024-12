Spagna, Intesa Sp IMI CIB: energia e infrastrutture a centro strategie

(Teleborsa) - Ladi Intesa Sanpaolo conferma il suo ruolo a sostegno degli investimenti in settori strategici come energia e infrastrutture nelIn ambito Project Finance, principale modalità per finanziare tali iniziative, laDivisione IMI CIB risulta nei primi 10 mesi del 2024 fra le prime 15 banche al mondo e fra le prime 10 sul mercato EMEA. La Divisione del Gruppo guidato dal CEOha, infatti, partecipato a operazioni per un importo complessivo pari a circa 30 miliardi di euro a livello globale (circa il 15% del mercato) e per oltre 16 miliardi di euro a livello EMEA (circa il 20% del mercato).Nel mercato spagnolo negli ultimi due anni IMI CIB ha partecipato a rilevanti operazioni finanziarie, tra cui 13 progetti strategici nei settori dell’energia e delle infrastrutture per un controvalore complessivo di circa 27 miliardi di euro. Nel 2024 Intesa Sanpaolo si conferma tra le prime 10 banche nei prestiti sindacati in Spagna. A conferma del ruolo attivo del Gruppo su questo mercato, la Divisione IMI CIB - spiega la nota - ha preso parte negli ultimi mesi al collocamento di diversi bond, sia corporate sia istituzionali, inclusi quelli per CriteriaCaixa, Iberdrola, Naturgy, Santander e Abertis per un totale di oltre 7 miliardi di euro.I settori dell’energia e delle infrastrutture sono sempre più cruciali per la crescita in quanto forniscono le basi per uno sviluppo sostenibile, migliorano lacompetitività e guidano l’innovazione. Da qui la necessità di supportare ingenti investimenti e di una sempre più stretta collaborazione tra pubblico e privato.Micillo, Chief della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Per supportare la transizione è fondamentale un impegno costante e lungimirante su due aspetti che ritengo debbano coesistere e rafforzarsi a vicenda: da un lato l’attrazione di risorse per finanziare investimenti strategici e, in secondo luogo, l’attuazione delle riforme strutturali necessarie per rafforzare la competitività e la crescita dell’Europa. Questo processo, sebbene articolato e impegnativo, rappresenta un’opportunità per il futuro di Italia e Spagna e, pertanto, siamo chiamati tutti a fare la nostra parte. Le istituzionifinanziarie, in primis, possono agire da motori delcambiamento, supportando le imprese ainnovare e crescere, contribuendo così alla crescita di un’Europa più competitivae resiliente”.Le attività e idella Divisione IMI CIB in Spagna la rendono una delle principali corporate e investment bank nel paese, forte di una presenza consolidata da più di 50 anni, che sottolinea l'impegno di lunga data del Gruppo in questo mercato, così come la sua ampia esperienza di collaborazione con aziende spagnole e aziende internazionali. La filiale di Madrid, parte dell’International Network della Divisione IMI CIB, offre servizi finanziari e prodotti ai principali gruppi spagnoli,nonché alle controllate spagnole di grandi società italiane e internazionali, istituti finanziari, fondi e investitori.