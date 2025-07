Italia e Ucraina, intesa sui porti e trasporti marittimi per la ricostruzione

(Teleborsa) - In occasione della, l’Italia e l’Ucraina hanno siglato un. A firmare l’accordo sono stati il vice ministro italiano delle Infrastrutture e dei Trasportie la vice ministra ucraina per lo Sviluppo delle comunità e dei territoriIl protocollo segna l’inizio di una cooperazione di lungo periodo, finalizzata alla ricostruzione e alla modernizzazione delle infrastrutture portuali ucraine, gravemente danneggiate dal conflitto.L’accordo rientra in una, attraverso il rafforzamento dei corridoi logistici marittimi e terrestri. L’Italia sostiene sia lo sviluppo della via marittima del Mar Nero, sia progetti strategici come il Dry Port di Horonda, promuovendo connessioni con i porti italiani dell’Adriatico e dell’Alto Tirreno.Con questa intesa,puntando su infrastrutture moderne, sostenibili e orientate allo sviluppo economico e alla stabilità regionale.