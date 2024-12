TIM, on air lo spot dedicato alle festività natalizie

TIM

(Teleborsa) -sarà la protagonista deldella campagna. Il nuovo spot dedicato alla, inquadra la cantante mentre passeggia per le vie della città con il suo nuovo Motorola, alla scoperta di tutti i contenuti proposti da TimVision Family. Lo spettacolo continua poi sulla tv di casa, insieme ad amici e parenti.è l’offerta pensata per soddisfare le esigenze dicon Disney+, Netflix, Amazon Prime, DAZN (piano Goal Pass) e Infinity. E sotto l’albero non potranno mancare ilcon le nuovee loè la colonna sonora degli spot da 30'' e 20''. La campagna televisiva è affiancata da una pianificazionesu web e social e all’interno dei punti vendita TIM.