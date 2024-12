Batterie, ACC: conferma dei piani su gigafactory nella prima metà del 2025

Stellantis

Mercedes Benz

TotalEnergies

(Teleborsa) -, la joint venture composta dache aveva annunciato la costruzione di unaha ribadito che "sta valutando il modo migliore per sviluppare una chimica a basso costo e adatta di conseguenza le sue roadmap industriali e tecnologiche" e che "confermerà i suoinella prima metà del 2025, forte del rinnovato sostegno strategico e finanziario dei suoi azionisti".In una nota ha sottolineato che l'annuncio odierno del progetto di joint-venture traper la costruzione di un impianto di batterie LFP su larga scala inrappresenta per ACC "un ulteriore passo avanti nella transizione dell'Europa verso la mobilità elettrificata"."Questo- prosegue - illustra il forte impegno di Stellantis per l'elettrificazione in Europa e integra il progetto della gigafactory ACC, che Stellantis ha co-fondato e sostiene sin dal suo inizio nel 2020".