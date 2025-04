Stellantis sospende guidance causa dazi. Nuovo AD entro prima metà anno

Stellantis

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2025 conpari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo 2024, principalmente a causa dei, nonché di un mix e di prezzi sfavorevoli.Il calo del 9% delle consegne consolidate, pari a 1,2 milioni, "riflette la minore produzione in Nord America per il prolungamento delle festività a gennaio, l'impatto della transizione del portafoglio prodotti e minori volumi di veicoli commerciali leggeri nell'Europa allargata".Le azioni di rilancio commerciale hanno portato a una crescita della quota nell'UE30 rispetto al quarto trimestre 2024 e maggiori volumi di ordini negli USA.Stellantis, si legge nella nota sui conti del primo trimestre del 2025, "a causa delle incertezze legate alle tariffe doganali". L'azienda spiega che "si sta impegnando a fondo con le autorità politiche in materia di tariffe doganali, adottando al contempo".Il processo di nomina del"è a buon punto" fa sapere Stellantis aggiungendo che "si concluderà entro la prima metà del 2025".“Mentre i ricavi del primo trimestre del 2025 sono stati inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente, altri indicatori riflettono i primi, iniziali progressi dei nostri sforzi nel recupero commerciale, commenta il. Il Nord America è in fase iniziale, con un miglioramento nella raccolta ordini al dettaglio, mentre. Nel contempo, l’Azienda sta beneficiando della sua presenza geografica diversificata, dato che le regioni che costituiscono il nostro 'Terzo Motore', nel 1° trimestre 2025 hanno registrato una crescita aggregata positiva su base annua".