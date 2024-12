Eni, Goldman Sachs taglia target price e conferma "Buy"

Eni

(Teleborsa) - "si sta trasformando in un'azienda a rendimento più elevato, guidata innanzitutto dal successo delle esplorazioni, dalle cessione e da una forte pipeline di avviamenti di progetti". È il giudizio espresso dain un rapporto dedicato al settore petrolifero europeo in vista della chiusura del quarto trimestre e in ottica 2025. La banca d'affari sottolinea anche l'impatto del segmento Global Gas & LNG e ha definito "attraente" la sua politica diintegrata aiGoldman Sachs ha comunque deciso di abbassare leggermente il target price di Eni portandolo a 17 euro, dai 18 euro attuali (-5,6%), indicando come rischi principali la riduzione dei prezzi del petrolio e dei margini di raffinazione. oltre al peggioramento dei problemi a, nel mar Caspio, e il fallimento della ristrutturazione downstream. Mantenuto il rating "", con un potential upside del 27%.Positivo il giudizio di Goldman Sachs anche per altre compagnie petrolifere, come. Come per Eni, Goldman Sachs ha deciso di ritoccare al ribasso il target price di entrambe, rispettivamente a 44 euro (-6,4%) e 515 euro (-8%). Rating "Buy" per entrambe.