Morgan Stanley Smith Barney paga 15 milioni di dollari per risolvere accuse SEC

Morgan Stanley

(Teleborsa) - La(SEC) degli Stati Uniti ha accusato(MSSB, un'unità di) didi investimento e rappresentanti registrati che hannodi fondi di clienti di advisory e clienti di brokerage e di non aver adottato policy e procedure ragionevolmente concepite per prevenire e rilevare tale furto.Per risolvere le accuse, MSSB hae di accettare determinati impegni.L'ordinanza rileva che i consulenti finanziari MSSB hanno effettuatonon autorizzati dai conti dei clienti o dei committenti a se stessi o a proprio vantaggio."La salvaguardia dei beni degli investitori è un dovere fondamentale di ogni società di servizi finanziari, ma ledi MSSB hanno permesso ai suoi consulenti finanziari di effettuare centinaia di trasferimenti non autorizzati dai conti dei loro clienti e dei committenti e hanno messo molti altri conti simili a un rischio significativo di danni", ha affermato Sanjay Wadhwa, direttore ad interim della Division of Enforcement della SEC."Tuttavia, la risoluzione odierna tiene conto anche dellecon lo staff della Commissione e dei suoi sforzi correttivi, tra cui il risarcimento delle vittime dei consulenti finanziari e l'assunzione di un consulente di conformità per condurre una revisione completa delle politiche e delle procedure pertinenti", ha aggiunto.