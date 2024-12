Sanità italiana: modernizzare il sistema e ottimizzare le risorse economiche. Ecco come

(Teleborsa) -il sMentre la popolazione invecchia (con un aumento degli over 65 dal 19,2% al 24% negli ultimi 20 anni e si arriva ai 22 milioni di cittadini affetti da patologie croniche, anche l’innovazione tecnologica si fa sempre più rL’analisi proposta nel paper di Boston Consulting Group (BCG), titolato “Collaborazioni Pubblico-Private:restituisce una panoramica sul comparto, che si trova oggi a ripensare i propri modelli operativi, così come i piani di investimento per mantenere l’aggiornamento tecnologico adeguato.Nonostante i finanziamenti del PNRR e l’incremento della Spesa pubblica previsto dalla Legge di Bilancio 2024, quest’ultima, in Italia rimane, tra le più basse d’Europa, con una spesa pro capite di 2.200€, rispetto ai 5.100€ della Germania e ai 3.900€ della Francia, che porta alla mancanza di capacità di erogazione tempestiva dei servizi., aumentando la pressione sulle famiglie, che già nel 2023 hanno sostenuto l'aumento della spesa sanitaria totale (€4.286 milioni) come spesa diretta (€3.806 milioni) o tramite fondi sanitari e assicurazioni (€553 milioni). Gli impatti emergono anche sul parco tecnologico, ormai obsoleto: oltre il 50% delle apparecchiature diagnostiche ha più di cinque anni e circa il 30% supera i dieci.Come spiega Alessandra Catozzella, Managing Director e Partner di BCG: “L, i costi delle nuove terapie – solo per citare alcuni degli elementi che minano la sostenibilità futura del Sistema. Tuttavia, diverse esperienze in Italia e all’estero hanno mostrato la possibilità di una terza via efficace, superando la dicotomia pubblico-privato per supportare l’evoluzione strutturale, tecnologica e di processo dei sistemi sanitari: le collaborazioni Pubblico-Private. Questo tipo di accordi, se basati su una gestione accurata, con pilastri contrattuali solidi e clausole di salvaguardia, consentono una collaborazione più efficiente ed efficace, senza per questo sostituirsi alla gestione pubblica di un bene tanto prezioso come la Sanità, che riteniamo debba rimanere accessibile a tutti.”Le collaborazioni pubblico-private emergono infatti come un'opportunità strategica per affrontare le carenze strutturali e rispondere alle nuove esigenze del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).ttraverso un contratto MES della durata di 14 anni, l’ospedale ha garantito la disponibilità di apparecchiature diagnostiche innovative, migliorando accessibilità e tempi di cura. Con un investimento di oltre 5 miliardi di euro, questo progetto rappresenta un modello di gestione strategica delle risorse.grazie a un contratto MES unico, il 90% del parco tecnologico è stato rinnovato, riducendo i costi del 20% e semplificando la gestione amministrativa.n modello complementare denominato Innovation management partnership (Imp), che integra i finanziamenti privati iniziali a una gestione attiva del parco macchine. Questa formula permetterebbe di agire sull’efficienza e innovazione del delle apparecchiature, fattore abilitante sia per un maggior accesso alle cure che per una maggiore accuratezza degli esiti clinici, mantenendo la decisione su tipo e volume delle prestazioni sanitarie erogate, in mano alla direzione strategica dell’ospedale.”