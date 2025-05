ReportAId, round pre-seed da 2,2 milioni di euro guidato da Italian Founders Fund

(Teleborsa) -, startup fondata da Giuseppe Faraci, Claudio Caletti e Luca Foresti che utilizza l'intelligenza artificiale per interpretare i referti medici e trasformarli in strumenti interattivi al servizio di strutture sanitarie e pazienti, ha chiuso unL'aumento di capitale èin qualità di lead investor e sottoscritto da Heartfelt, Exceptional Ventures, 2100 Ventures, Vento, Ithaca, B Heroes, Vesper Holding, e dagli angel investor Luca Ascani, Enrico Giacomelli, Francesco Zaccariello e Luca Foschini.Lae sosterrà l'ingresso di ReportAId nella sanità italiana ed europea, ampliando l'adozione di una soluzione già implementata da strutture private accreditate come Ospedale San Raffaele e in corso di adozione presso l'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola che, con un software AI based, interpreta automaticamente i referti clinici, estrae le informazioni chiave e le trasforma in piani di cura personalizzati, migliorando l'efficienza del percorso di cura per pazienti e operatori sanitari."ReportAId è il- dichiarano Giuseppe Faraci, Luca Foresti e Claudio Caletti - Nei prossimi anni, questa tecnologia diventerà la principale soluzione alla base del sistema sanitario. Oggi collaboriamo con importanti realtà private accreditate, ma il nostro obiettivo è aiutare anche la sanità pubblica. Siamo pronti ad avviare un dialogo concreto con direttori ASL, assessori regionali, sottosegretari e ministri per contribuire all'innovazione del sistema sanitario nazionale".