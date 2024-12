Sicily by Car, nei nove mesi valore produzione a 114,8 milioni (+4%)

Sicily by Car

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha esaminato i principali dati gestionali economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2024, non sottoposti a revisione contabile, che mostrano unpari a 114,8 milioni, in incremento del 3,9% rispetto ai nove mesi del 2023.si attestano a Euro 101,7mln, +3,1% rispetto a Euro 98,6mln nei 9M 2023, con un forte incremento dei giorni di noleggio che si attestano a 2,7 mln (+17,5% rispetto a 2,3 mln nei 9M 2023) compensando la prosecuzione del trend di riduzione della revenue per day.Nel periodo, lamedia complessiva si attesta a 14.513 autovetture (+12,1% rispetto a 12.951 nei 9M 2023) con un tasso di utilizzo pari al 73,8% (66,9% nei 9M 2023). Relativamente all’Italia, la flotta media si attesta a 13.224 autovetture (+3,1%) con un tasso di utilizzo del 72,6% (66,7% nei 9M 2023). La flotta Croazia ha raggiunto 1.100 autovetture con un tasso di utilizzo pari all’88,6%.Al 30 settembre 2024 sono statiper un controvalore di Euro 13mln, in crescita del 15% rispetto al 30 settembre 2023, includendo Euro 3,1mln di plusvalenze.: “Siamodei primi 9 mesi del 2024, che riteniamo positivi sia sul fronte nazionale che internazionale. In Italia, in particolare, in uno scenario di forti pressioni competitive sulla tariffa media giornaliera il Gruppo ha mantenuto un Valore della Produzione sostanzialmente in linea, grazie alla crescita dei giorni di noleggio e a un tasso di utilizzo della flotta in incremento al 72,6%. Inoltre, le azioni intraprese sul ribilanciamento dei canali di vendita hanno consentito di invertire il trend della revenue per day, che si è attestato a +9,4% a ottobre e +16,0% a novembre. Sul fronte internazionale, nel corso del 2024 abbiamo posto le basi per l’espansione in Croazia, Spagna e Portogallo; anche nel 2025 l’obiettivo è incrementare la presenza in mercati ad alto potenziale e consolidare la posizione competitiva a livello globale, mediante partnership locali e acquisizioni strategiche. L’espansione all’estero genererà un incremento della redditività complessiva del Gruppo, rafforzandone la posizione competitiva e assicurando una diversificazione geografica dei flussi di ricavi".