IDNTT, utile 2024 scende a 1,2 milioni di euro. AD: rammarico per valore di Borsa

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'conpari a 21,6 milioni di euro, registrando una crescita dell'11,7%. Considerando i 12 mesi di ricavi 2024 di Real Life Television (acquisita a giugno 2024) e Take (perfezionata a gennaio 2025), i ricavi totali pro-forma si attesterebbero a 27 milioni, evidenziando una crescita del 39,5% rispetto al FY2023.L'continua a crescere (+8,6% YoY) passando da 3,5 milioni nel 2023 a 3,7 milioni di euro del 2024, nonostante l'incremento dei costi operativi; l'si attesta al 17,3%, inferiore rispetto al 18,2% del 2023 ma già in aumento rispetto al 15,5% del primo semestre 2024. L'esercizio si chiude con unpari a 1,2 milioni di euro, rispetto a 1,6 milioni del 2023.L'al 31.12.2024 è pari a 1,6 milioni di euro, rispetto a un IFN di 1 milione al 30 giugno 2024 e a un IFN cash positive per 2,1 milioni al 31 dicembre 2023. Si evidenza, comunque, un livello molto basso di leva finanziaria (0,4x il rapporto IFN/EBITDA)."Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti nell'esercizio 2024, che confermano la nostra capacità di consolidare le relazioni pluriennali con i clienti storici, che generano ricavi ricorrenti pari a circa il 90% del Fatturato di Gruppo e di avviare nuove progettualità attraverso innovazione di prodotto e di processo nel pieno rispetto degli obiettivi di crescita “sana” che ci siamo sempre prefissati", ha commentato l'"Desidero esprimere unattualmente non riflette appieno il reale valore della nostra società, un valore solido e fondato su dati concreti e fondamentali economici, piuttosto che su ipotesi o previsioni future - ha aggiunto - Colgo l'occasione per ringraziare sentitamente i fondi istituzionali che hanno dimostrato fiducia nel nostro progetto, mantenendo le loro posizioni nel tempo, e i numerosi azionisti retail che, anche in questi ultimi mesi, ci hanno scritto a lamentandosi per l'andamento del titolo, ma al tempo stesso rinnovando la loro fiducia nella società, nella nostra strategia e nei risultati raggiunti".Prosegue l'attuazione delle strategie delineate nel2025-2027 confermando obiettivo di Fatturato 2025 tra i 27-30 milioni di euro e EBITDA tra 4,8-5,7 milioni di euro.