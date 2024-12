Banca Popolare di Sondrio supera ampiamente il requisito patrimoniale fissato dalla BCE

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -comunica di avere ricevuto dalla, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale SREP (“Supervisory Review and Evaluation Process”) condotto nel 2024, la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata, con efficacia dal 1° gennaio 2025.Il livello minimo di Common Equity Tier 1 ratio richiesto è pari all’8,93% ed è determinato come somma del requisito regolamentare minimo di primo pilastro (4,5%), del requisito addizionale di secondo pilastro (1,55%) e del Combined Buffer Requirement (2,89%). Il requisito minimo del totale dei Fondi Propri (Total Capital Ratio) è pari al 13,64%.Sulla base dei dati al 30 settembre 2024 il Gruppo Banca Popolare di Sondrio fa sapere che presenta coefficienti patrimoniali che si attestano ampiamente oltre le suddette soglie. In sintesi: CET 1 ratio: phased-in 16,48%, fully phased 16,34%, richiesta SREP 2025 8,93%. Total Capital ratio: phased-in 19,41%, fully phased 19,27%, richiesta SREP 2025 13,64%.