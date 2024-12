EF Solare porta energia green alla Maternità "S. Antonio" in Benin: focus su salute e innovazione

(Teleborsa) -, tra i principali operatori fotovoltaici in Europa partecipato al 70% dai fondi di F2i Sgr e al 30% da Crédit Agricole Assurances, ha collaborato con MMIA ODV (Medici e Maestri in Adozione) per contribuire all’, con lache garantiscono elettricità green a una struttura situata in un’area priva di corrente elettrica di rete. EF Solare si è occupata delle attività necessarie alla spedizione, oltre al supporto a distanza dei tecnici in loco chiamati alla realizzazione dell’impianto.Il Centro, inaugurato lo scorso 24 agosto 2024 e operativo dal primo settembre dopo due anni di lavori interamente finanziati dall’associazione MMIA ODV presieduta dalè già diventato un punto di riferimento fondamentale per la salute materna nella regione. In soli due mesi di attività, la struttura ha– tra cui un caso di parto trigemellare – e ha effettuatoformata grazie ad un programma di specializzazione sostenuto da MMIA ODV (Medici e Maestri in Adozione).La Maternità "S. Antonio da Padova" si trova in una zona caratterizzata da scarsità di risorse e servizi. La struttura offreche altrimenti dovrebbe affrontare lunghi viaggi e costi elevati per raggiungere altre strutture. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di MMIA ODV, che finanzierà per i primi due anni gli stipendi degli otto operatori sanitari, consentendo una significativa riduzione dei costi delle prestazioni.Grazie aie dispone dell’energia necessaria per illuminazione notturna, ventilatori, compressori d’acqua e il funzionamento di attrezzature fondamentali come l’ecografo ed i futuri strumenti del laboratorio in fase di completamento. Il sistema è "stand alone" ed è sufficiente per assicurare il 100% del fabbisogno energetico di tutta la struttura.Oltre all’attività già avviata, il. Tra i progetti futuri vi sono ladedicate alla radiologia (con un mammografo già disponibile), alla microbiologia e alla piccola chirurgia, compresi interventi cesarei. L’obiettivo è rendere la struttura un caposaldo per la cura e la prevenzione delle malattie femminili nella regione. Ha collaborato al progetto anche l’ONG locale ELEP – Enfance Libre et Epanouie.L’associazione MMIA ODV ha, inoltre, costruito e allestito 6 tra scuole e centri medici in tutto il mondo (Repubblica Centrafricana, Amazzonia brasiliana, Zanzibar, Bhutan, Benin) e sta ultimando la settima (clinica odontoiatrica ad Haiti)."Siamo orgogliosi di aver contribuito a un. L’energia solare dimostra ancora una volta il suo potenziale per migliorare concretamente le condizioni di vita delle comunità più svantaggiate, dove spesso mancano risorse essenziali come l’energia elettrica. Grazie a questa tecnologia, la Maternità 'S. Antonio da Padova' può garantire servizi sanitari fondamentali in modo continuo e sicuro, diventando un punto di riferimento per tante donne e famiglie", ha dichiarato