Ciurli (Enel): Formazione filiera elettrica e intelligenza artificiale leve di innovazione e competitività

(Teleborsa) - "Come tutti i fenomeni dirompenti, siano essi socioeconomici o culturali, la transizione energetica richiede alle aziende un’attitudine trasformativa che permetta di comprendere il cambiamento, e ove possibile anticiparlo - ha. - Enel, leader globale della decarbonizzazione e dell’innovazione digitale, applica questo approccio trasformativo a tutti i segmenti di business, con particolare attenzione all’ambito cruciale della formazione: per le nuove professionalità a supporto della transizione abbiamo attivato programmi specifici rivolti alla imprese della filiera elettrica come Energie per Crescere ed Energie per la Scuola, mentre per sfruttare le grandi opportunità offerte dall’intelligenza artificiale abbiamo realizzato diverse iniziative, dai programmi di upskilling e reskilling alla formazione specializzata interna ed esterna, che ci consentono di affrontare le sfide sui mercati globali con prontezza e sempre maggiore competitività".