ExxonMobil prevede aumento di capex e produzione in nuovo piano

ExxonMobil

(Teleborsa) -, compagnia petrolifera statunitense, ha, che intende sfruttare il set unico di vantaggi competitivi e opportunità della società per creare un significativo upside potenziale per gli azionisti.Nei prossimi sei anni, l'azienda prevede di. Prevede di aumentare i guadagni a un CAGR del 10% e il flusso di cassa all'8% e ha in programma di ottenere altri 7 miliardi di dollari in risparmi sui costi strutturali semplificando i processi aziendali, ottimizzando le catene di fornitura, migliorando ulteriormente i processi di turnaround della manutenzione e modernizzando i sistemi di gestione dei dati e delle tecnologie informatiche.L'approccio di allocazione del capitale della società dà priorità a investimenti con vantaggi competitivi, ad alto rendimento e a basso costo di fornitura. Nel 2025, la società prevede che lein contanti saranno comprese tra 27 e 29 miliardi di dollari, riflettendo il primo anno completo di Pioneer nel portafoglio e gli investimenti per creare nuove attività con capex di base che rimangono stabili. Dal 2026 al 2030, il capex di base è costante, mentre la crescita del capex è guidata da opportunità vantaggiose e a lungo termine in nuove attività e da alcuni grandi progetti in fase iniziale nelle attività tradizionali della società.Ladi petrolio e gas dovrebbe raggiungere i 5,4 milioni di bpd, con un aumento di circa il 18% rispetto agli attuali 4,58 milioni di bpd."Fino al 2030, prevediamo di distribuire circa 140 miliardi di dollari in progetti importanti e nel programma di sviluppo del bacino del Permiano - ha commentato il- Prevediamo che questo capitale genererà rendimenti superiori al 30% nel corso della vita degli investimenti. I solidi rendimenti degli investimenti hanno guidato 42 anni consecutivi di crescita annuale dei dividendi, un'affermazione che solo il 4% dell'S&P 500 può fare. Ecco perché,".La crescita del flusso di cassa e degli utili genera altrinel periodo del piano, determinando maggiori distribuzioni agli azionisti. ExxonMobil ha aumentato il suo dividendo annuale per azione per 42 anni consecutivi e ha recentemente aumentato il suo dividendo trimestrale di 4 centesimi per azione a partire da questo trimestre. La società continua a prevedere di riacquistare azioni a un ritmo annuale di 20 miliardi di dollari nel 2025 e ha annunciato piani per altri 20 miliardi di dollari di riacquisti di azioni nel 2026, ipotizzando condizioni di mercato ragionevoli.