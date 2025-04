Antares Vision approva piano al 2027: Adjusted EBITDA Margin sale fino al 21%

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha, dopo un 2024 in cui il management si è focalizzato in modo particolare sull'efficienza (attraverso l'attivazione di nuovi processi e procedure, la riorganizzazione della forza lavoro e il contenimento dei costi) e sulla generazione di cassa.Nell'arco del periodo 2025-2027, Antares Vision Group prevede che ia parità di perimetro (ovvero includendo solo nel perimetro e nei dati di confronto le acquisizioni completate ad oggi e non considerando alcun ricavo L5) crescano a un tasso medio (CAGR) del +7/9%, superiore rispetto all'evoluzione attesa dei mercati ove il Gruppo opera.Per quanto riguarda la marginalità, a fine 2027 il management si aspetta uncompreso tra il 20 e il 21%, e pari al 16/18% per il 2025, rispetto al 15,3% registrato nel 2024. Di conseguenza, ci si aspetta che l'cresca nel periodo 2025-2027 ad un tasso medio (CAGR) tra il 18 e il 21%, sfruttando a pieno la leva operativa, grazie a un attento controllo dei costi.Nell'arco del piano, si prevede unannuale pari a 14/16 milioni di euro, rispetto ai 15,4 milioni di euro investiti nel 2024. Infine, nel 2027 il Gruppo si aspetta che il rapportosia inferiore a 1,0x vs. 2,6x a fine 2024. Nello specifico a fine 2025, il Management stima che tale rapporto possa essere tra 2,2x e 2,0x.Il Piano Strategico 2025-2027 si basa sull'attuale perimetro ee di quanto verrà generato nel business L5.Ilriguarderà: Accelerazione e aumento della penetrazione nel mercato Life Science & Cosmetico (la crescita verrà trainata dall'accelerazione delle consegne (grazie alla standardizzazione) e dalla crescente spinta commerciale in aree geografiche poco penetrate); Utilizzo a pieno dei Servizi (la crescita dei Servizi sarà accelerata grazie a uno sforzo dedicato ad aumentare la proposta degli stessi presso i clienti esistenti); Penetrazione del mercato FMCG (la crescita verrà guidata dal rafforzamento degli sforzi commerciali, dalla spinta del progresso tecnologico, dall'aumento della penetrazione nel mercato alimentare e in nuove aree geografiche); Nuovo modello di business per la CGU SCT (la crescita verrà sostenuta dallo sviluppo di un nuovo modello basato sulla consulenza, insieme all'aumento della spinta dei Servizi); Ottimizzazione dei prezzi per le CGU Life Science & Cosmetica e SCT (revisione del modello dei prezzi, attraverso la verifica delle condizioni attuali e le opinioni dei clienti); Aumento dei ricavi della divisione Digital Healthcare (replicando il successo già ottenuto nel go-to-market di applicazioni nella sanità digitale).