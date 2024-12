General Motors abbandona lo sviluppo dei robotaxi Cruise

General Motors

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'automotive,, dando priorità allo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida su un percorso verso veicoli personali completamente autonomi. GM si baserà sui progressi di Super Cruise, la funzionalità di guida hands-off e eyes-on dell'azienda, ora offerta su oltre 20 modelli di veicoli GM e che attualmente registra oltre 10 milioni di miglia al mese.GM intende unire i team tecnici di Cruise LLC (di cui ha la maggioranza) e GM per far progredire la guida autonoma e assistita. In linea con le priorità di allocazione del capitale di GM, non finanzierà più il lavoro di sviluppo del robotaxi di Cruise, "dati iper ampliare l'attività, insieme a un mercato dei robotaxi sempre più competitivo", si legge in una nota."GM si impegna a offrire le migliori esperienze di guida ai nostri clienti in modo disciplinato ed efficiente in termini di capitale - ha affermato la- Cruise è stata una delle prime aziende innovatrici in materia di autonomia e la più profonda integrazione dei nostri team, abbinata ai marchi forti, alla scala e alla forza produttiva di GM, contribuirà a far progredire la nostra visione per il futuro dei trasporti".GM, che possiede circa il 90% di Cruise, ha accordi con altri azionisti che. La società perseguirà l'acquisizione delle azioni rimanenti. In base al riacquisto di queste azioni e all'approvazione del consiglio di Cruise, GM lavorerà con il team dirigenziale di Cruise per ristrutturare e riorientare le operazioni di Cruise. GM prevede che la ristrutturazionedopo il completamento del piano proposto, previsto per la prima metà del 2025.