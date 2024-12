Manovra, atteso domani pacchetto emendamenti governo

(Teleborsa) -, in attesa delche saranno presentati domani, al più tardi venerdì, e che sono stati messi a punto all'ultimo vertice di maggioranza. In base alle anticipazioni, dovrebbe esserci la mini-Ires (o Ires "premiale"), la riduzione della tassa sulle criptovalute, la flat tax sugli straordinari degli infermieri e lo sblocco del turnover per sicurezza ed Enti locali.Fra le misure più attese c'è, che consiste in un. Il vantaggio fiscale andrà a beneficio delle aziende che rinunceranno alla cassa integrazione per gli anni 2024 e 2025 o che avranno una media di occupati nel 2025 o inferiore al triennio precedente o che aumenteranno l’occupazione dell’1% e alle aziende che reinvestiranno gli utili, mantenendo l’80% degli utili in azienda, con un reinvestimento minimo del 30% in beni strumentali di Transizione 4.0 o 5.0. Le risorse per finanziare pari a 400 milioni di euro arriveranno da un contributo su banche e assicurazioni.su dipendenti e pensionati con partita IVA,. Sempre a favore delle PMI è previsto unper i nuoviConfermato invece il, la tassa sui servizi digitali., che si applicherà solo alle imprese con un fatturato complessivo di oltre 750 milioni di euro e non anche ai piccoli editori online.Retromarcia anche sullae non salirà al 42% come precedentemente annunciato, anche se potrebbe subire unFra le misure più attese, data la crisi che ha investito il settore, c'ècon il ricorso a stanziamenti residui e i contributi del PNRR.per il personale dipendente di, né per il personale del comparto sicurezza e per i ricercatori.Per il, arriva unadel SSN e un contributo di 500 euro mensili, in parte fisso ed in parte variabile a favore degli specializzandi sanitari, non medici, come odontoiatri, psicologi e veterinari.