Possibile ritorno degli incentivi per alcune caldaie

(Teleborsa) - Glihanno superato il vaglio di ammissibilità. Tra le proposte di modifica alla legge di conversione del decreto Bollette, spicca quella di, che punta aper caldaie predisposte per sistemi ibridi e quelle alimentate con combustibili rinnovabili.La legge di Bilancio aveva eliminato gli incentivi per le caldaie a condensazione, ma un nuovo pacchetto di emendamenti prova a riaprire lo spazio per alcune tipologie di caldaie. Tuttavia,Dal 2024 sono stati eliminati gli incentivi per le caldaie a gas e dal 2040 ne sarà vietata la vendita. Gli emendamenti della Lega puntano su una distinzione normativa:escludendo invece quelle a combustibili rinnovabili o abbinate a pompe di calore.Se approvati, gli emendamenti. Resta da vedere se il governo troverà le risorse necessarie per finanziare questa misura.