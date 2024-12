MPS, coefficienti sopra requisiti BCE. Decade obbligo di autorizzazione dividendi

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -(MPS) ha ricevuto notifica della decisione finale dellariguardante i requisiti patrimoniali da soddisfare su base consolidata dal 1° gennaio 2025, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale condotto nel 2024.Ilrisulta in miglioramento di 25 bps rispetto ai livelli 2024 (2,75%), attestandosi al 2,50%. Il requisito minimo complessivo in termini di Common Equity Tier 1 ratio si attesta all'8,78%, somma tra Pillar 1 - P1R (4,50%), Pillar 2 - P2R (1,41%)1 e Combined Buffer Requirement - CBR (2,87%). La Pillar II Capital Guidance P2G, fissata all'1,15%, risulta invariata rispetto ai livelli 2024.Rispetto alla decisione finale 2023, BCE ha rimosso l'per la distribuzione deiSulla base dei risultati al 30 settembre 2024, la banca, con coefficienti patrimoniali a livello consolidato3 pari a: 18,4%, per il Common Equity Tier 1 ratio, rispetto a un requisito dell'8,78%; 21,7%, per il Total Capital ratio, rispetto al requisito del 13,37%.