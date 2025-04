MPS, Pimco a favore dell'OPS su Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Pacific investment management (Pimco) sosterrà l'offerta diper Mediobanca in occasione della prossima assemblea della banca toscana, in calendario il 17 aprile. Lo riporta Bloomberg.Il gruppo statunitense, che gestisce un patrimonio totale di circa 2.000 miliardi di dollari, prevede quindi di votare a favore della proposta di emettere le nuove azioni necessarie a finanziare l'offerta con la sua partecipazione di circa l'1,5% in MPS.Nei giorni scorsi anche Algebris si era espressa a favore dell’operazione. "Siamo azionisti e supportiamo l’operazione, ci sembra corretta, intelligente. I numeri parlano chiaro", aveva dichiarato Davide Serra, fondatore e CEO del fondo Algebris, azionista sotto il 2% del Monte.In vista dell'assemblea del 17 aprile, la banca senese ha ricevuto dalla Banca centrale europea (BCE), in merito all'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta Pubblica di Scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Mediobanca, le autorizzazioni relative alla computabilità quale capitale primario di classe 1 (CET 1), delle nuove azioni emesse e alle modifiche statutarie concernenti la delega al Consiglio di Amministrazione per l'Aumento di Capitale, subordinatamente all'approvazione di tali modifiche statutarie da parte dell'Assemblea di MPS.