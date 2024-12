Air Tanzania bandita dai cieli UE: non soddisfa standard di sicurezza

(Teleborsa) - Laha, ovvero l'elenco delle compagnie aeree soggette a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione europea, perché non soddisfano gli standard di sicurezza internazionali.In particolare,. La base di questa decisione sono le preoccupazioni in materia di sicurezza identificate dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA). Queste hanno anche portato alla decisione di non concedere ad Air Tanzania un'autorizzazione di operatore di paese terzo (TCO)."La decisione di includere Air Tanzania nell'elenco per la sicurezza aerea dell'UE sottolinea il nostro incrollabile impegno a garantire i più elevati standard di sicurezza per i passeggeri in Europa e nel mondo - ha commentatoe il turismo - Esortiamo vivamente Air Tanzania ad adottare misure rapide e decisive per affrontare questi problemi di sicurezza".Dopo l'aggiornamento odierno,dai cieli dell'UE. In particolare, 100 compagnie aeree certificate in 15 stati, a causa della mancanza di supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di questi stati; 22 compagnie aeree certificate in Russia, nonché 7 singole compagnie aeree di altri stati, sulla base di gravi carenze di sicurezza identificate: Air Tanzania (Tanzania), Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Fly Baghdad (Iraq) e Iraqi Airways (Iraq). Altre due compagnie aeree sonooperative e possono volare nell'UE solo con tipi di aeromobili specifici: Iran Air (Iran) e Air Koryo (Corea del Nord).