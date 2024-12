Amplifon, Goldman Sachs avvia copertura con Neutral

Goldman Sachs

(Teleborsa) -hasu, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (upside potenziale del 5%).Gli analisti scrivono che la categoria degli apparecchi acustici, tra cui l'invecchiamento della popolazione e un migliore accesso alle cure. Amplifon, in quanto rivenditore di apparecchi acustici piuttosto che produttore, trae vantaggio dalla crescita del settore senza il rischio associato a cicli di prodotto frequenti. Inoltre, Amplifon ha una, con circa il 70% degli apparecchi acustici venduti con il marchio Amplifon, e storicamente è cresciuta più dei produttori di apparecchi acustici con una minore volatilità.Tra l'anno fiscale 2014 e il 2019, Amplifon ha registrato una crescita organica media del +6,9%, ulteriormente rafforzata da M&A. Nel periodo successivo al Covid, la crescita ha subito una decelerazione al +5,7% tra l'anno fiscale 2019 e il 2024, principalmente a causa di una decelerazione in EMEA. La combinazione di, che ha raggiunto un plateau/si è contratta dall'anno fiscale 2022.Goldman Sachsrispetto all'anno fiscale 2024, ma a livello di gruppo le stime per l'EBITDA ricorrente sono ampiamente in linea con il consenso negli anni fiscali 2024-27. Le stime sono guidate da (1) prospettive inferiori al consenso in EMEA, dove viene prevista una crescita organica inferiore e un'espansione del margine più contenuta rispetto a quanto è stato storicamente il caso o sembra riflesso nel consenso e (2) stime superiori al consenso nelle Americhe, dove i vantaggi della conversione da franchising a corporate store non siano pienamente riflessi nelle aspettativeAmplifon è attualmentea 26,2x NTM P/E, rispetto a una media decennale di 31,4x. Rispetto a European Medtech, le azioni Amplifon sono scambiate a un premio del 19%, rispetto a una media decennale del 37% di premio.