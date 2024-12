GCAP: la joint venture tra Italia, UK e Giappone per caccia da combattimento

BAE Systems

(Teleborsa) -hanno raggiunto a Londra l'accordo per la costituzione di una business joint venture paritetica per lo sviluppo del Global Combat Air Programme.L'accordo si basa su una collaborazione trilaterale già avviata in ambito GCAP fin dal dicembre 2022 tra i governi e le industrie della difesa di Italia, Regno Unito e Giappone. La nuova joint venture sarà responsabile della progettazione, dello sviluppo e della consegna del caccia di nuova generazione e manterrà il ruolo di autorità di progettazione del Gcap per tutto il ciclo di vita del velivolo stesso, anche oltre il 2070.BAE Systems, Leonardo e JAIEC deterranno ciascuna una quota azionaria del 33,3% nella nuova joint venture: riunendo i punti di forza e le competenze combinate di tre aziende leader e segnando un momento cruciale per l'industria aerospaziale e della difesa internazionale.La sua direzione avrà sede nel Regno Unito, per garantire il massimo grado di allineamento e collaborazione con l'Organizzazione Governativa Internazionale Governativa GCAP (GIGO), anch'essa con sede centrale nel Regno Unito.nel campo dei sistemi aeronautici e degli scenari multidominio, promuovendo una crescita sostenibile a lungo termine per le economie dei Paesi coinvolti", ha dettodi Leonardo. L'accordo - ha aggiunto - è il risultato "di un intenso percorso reso possibile dalla condivisione delle nostre esperienze reciproche. Oltre a migliorare le nostre capacità tecnologiche, questa partnership rafforza anche il nostro impegno per la sicurezza globale e l'innovazione".e le eccellenti competenze delle aziende coinvolte - ha messo in risalto l'amministratore delegato di BAE Systems,- per creare un'organizzazione innovativa che guiderà lo sviluppo di un sistema di combattimento aereo di nuova generazione, creando occupazione qualificata, di elevato valore e a lungo termine, per i decenni a venire in tutti i Paesi partner. L'accordo odierno rappresenta il culmine di mesi di collaborazione con i nostri partner industriali e testimonia il grande impegno di tutti coloro che hanno preso parte a questo programma di importanza strategica"."Mentre ci accingiamo a intraprendere questo viaggio emozionante e importante verso il successo del programma GCAP, riconosco che il percorso potrebbe non essere sempre lineare e semplice", ha dichiarato. "Tuttavia - ha aggiunto - credo, che perseverando nello spirito di solida cooperazione e collaborazione trilaterale che abbiamo finora sviluppato, oltre a completare il programma GCAP nei tempi previsti lo condurremo ad un livello superiore a tutte le nostre aspettative."