Giappone, migliora leggermente l'indice Tankan nel quarto trimestre

È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla bank of Japan.Nel quarto trimestre del 2024, l'indice Tankan relativo alleè salito a 14 punti, battendo le attese degli analisti che prevedevano un valore fermo a 13 punti.Quello dellesi è portato a +33 punti da +34 (attese per 33), mentre quello dellemanifatturiere passa da 0 punti a 1 (attese per -2).Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.