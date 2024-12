Mittel, Lake BidCo ha acquistato n. 9.999 azioni pari a circa lo 0,01% del capitale

Mittel

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da Lake BidCo e avente ad oggetto le azioni ordinarie di, Lake BidCo ha acquistato in data odierna complessivamente n. 9.999 azioni ordinarie pari a circa lo 0,01% del capitale di Mittel. Lo si legge in una nota in cui si aggiunge che le operazioni sono state effettuate tramite Intermonte SIM.Le operazioni di acquisto sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore a Euro 1,75 per azione (i.e. il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell’Offerta). A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, Lake BidCo detiene, tenuto conto delle azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, complessivamente n. 67.692.029 azioni ordinarie, pari a circa l’83,21% del capitale sociale di Mittel.Nella nota si segnala inoltre che Marco Giovanni Colacicco, membro del Consiglio di Amministrazione di Mittel, ricopre la carica di Amministratore nell'Offerente e detiene, indirettamente, una partecipazione nell'Offerente.