T-Mobile annuncia buyback da 14 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il board di, compagnia telefonica statunitense controllata da, ha autorizzato unche durerà fino al 31 dicembre 2025.Il programma di ritorno per gli azionisti del 2025 è il passo successivo coerente con il quadro di allocazione del capitale della società delineato nel suo. La società prevede che il suo piano aziendale supporti fino a 80 miliardi di dollari in investimenti e ritorni di capitale tra il 18 settembre 2024 e la fine del 2027.La società attualmentetali fondi come segue: fino a 50 miliardi di dollari per riacquisti di azioni e dividendi in contanti, che include il programma di ritorno per gli azionisti del 2025; fino a 20 miliardi di dollari in una dotazione discrezionale e flessibile per potenziali attività tra cui delevering, investimenti nel core business, investimenti strategici e/o ritorni di capitale aggiuntivi agli azionisti oltre l'allocazione iniziale di 50 miliardi di dollari; e 10 miliardi di dollari per completare le transazioni in sospeso.