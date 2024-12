Fitch: tensioni commerciali potrebbero influenzare porti europei e mediorientali

(Teleborsa) - Le crescenti tensioni commerciali e ida parte della nuova amministrazione statunitense potrebbero avere implicazioni negative per il commercio globale,. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema, ritendono probabile che una lenta ripresa della domanda di beni di consumo continui in Europa nel 2025, sostenendo il settore portuale.Le nuove tariffe proposte dal presidente eletto Donald Trump sui beni cinesi ed europei potrebbero esacerbare le sfide di crescita per le economie orientate all'export, riducendo l'attività portuale,, secondo il report.Gli aumenti tariffari potrebbero influenzare in modo sostanziale il commercio globale, i volumi portuali e la connettività e potrebbero richiedere adeguamenti alle rotte di spedizione, con scali portuali spostati e capacità riassegnate. Le tensioni commerciali potrebbero aumentare le incertezze sulla complessa situazione geopolitica esistente in, che ha già portato alla crisi del Mar Rosso. Il settore si sta ancora adattando alla navigazione attorno al, che ha ridotto gli scali delle navi di linea e la connettività in alcuni porti della regione del Mediterraneo orientale, aumentando al contempo la congestione in altri, in particolare nella regione del Mediterraneo occidentale.Secondo Fitch, il Medio Oriente e il Mediterraneo orientale affrontano. In Medio Oriente, i progetti greenfield potrebbero contribuire a oltre la metà della capacità futura, aggiungendo circa 29 milioni di unità equivalente a venti piedi (TEU) nei prossimi cinque anni. I piani nel Mediterraneo orientale potrebbero aggiungere 11 milioni di TEU di capacità in cinque anni, principalmente in Egitto. "L'impatto combinato di queste espansioni e dell'instabilità geopolitica potrebbe pesare sulla generazione di flussi di cassa dei porti esistenti nella regione", si legge nel rapporto.