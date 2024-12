Getlink, prorogata la sospensione dell'interconnessione elettrica Francia-UK

Getlink

(Teleborsa) -ha comunicato che l'a causa di un cavo danneggiato.Ilè stato rilevato unall'interconnettore elettrico, che ha portato alla sospensione delle attività. Questo danno è stato la conseguenza di una debolezza nella fondazione di un supporto del cavo all'esterno del tunnel, sul lato francese.Sono stati intrapresi lavori per correggere il difetto. Tuttavia, i test tecnici effettuati prima della riattivazione hannoall'interconnettore nella zona vicina, molto probabilmente causato dall'evento originale. La riparazione richiederà lavori dedicati (sostituzione della sezione del cavo e operazioni di riconnessione) e comporterà un'estensione stimata dell'interruzione di 8 settimane, si legge in una nota.Fatto salvo il completamento del programma di test, ladell'interconnettore è prevista per ilLa sospensione delle attività fino al 31 dicembre 2024 avrà unstimato in circa 11 milioni di euro, mentre l'impatto della sospensione delle attività durante le prime 6 settimane del 2025 è stimato in circa 30 milioni di euro, afferma Getlink, che tramite la sua sussidiariaè concessionaria fino al 2086 per l'infrastruttura del tunnel sotto la Manica.