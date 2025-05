ACER partecipa a gruppo di esperti per indagare su blackout in Portogallo e Spagna

(Teleborsa) - Il network europeo dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica () sta istituendo unin Spagna e Portogallo del 28 aprile.Poco dopo le 12:30 CEST di quel giorno, si è verificata un'nella Penisola Iberica. Anche alcune aree della Francia vicine al confine sono state colpite, seppur per un periodo di tempo molto breve. La fornitura di energia elettrica nell'area interessata è stata ripristinata grazie all'impiego di risorse di generazione (come centrali idroelettriche) e alle interconnessioni elettriche con Francia e Marocco.Il gruppo di esperti comprende i gestori dei sistemi di trasmissione, i centri di coordinamento regionali e l'ENTSO-E. Sono invitate a partecipare anche le autorità di regolamentazione nazionali competenti e l'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (), si legge in una nota.Il gruppo di esperti raccoglierà i dati e preparerà innanzitutto una, seguita dalla relazione finale che analizzerà le cause dell'incidente e includerà raccomandazioni per rendere il sistema più resiliente.ACER "è pronta a partecipare al panel di esperti di ENTSO-E e a contribuire all'identificazione delle cause profonde di questo incidente, comprese le possibili implicazioni future", viene spiegato. L'Agenzia UE ricorda che i blackout su larga scala sono rari in Europa, sebbene si siano già verificati in passato. L'un disturbo ha diviso la rete elettrica europea in due parti, causando deviazioni di frequenza e interruzioni temporanee in diversi paesi, con l'incidente di risincronizzazione tra le due regioni che è stato risolto nel giro di un'ora. Ilun coordinamento transfrontaliero imperfetto su un'interruzione programmata della linea di trasmissione ha portato a un guasto a cascata della rete, con conseguente suddivisione del sistema e interruzioni in tutta l'Europa continentale. Iluna linea elettrica che ha toccato un albero ha causato il surriscaldamento di altre linee, causando una serie di guasti alla rete e un blackout che ha colpito oltre 50 milioni di consumatori in Italia e Svizzera.