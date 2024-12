MPS, MEF: infondata ricostruzione FT su operato Ministero

MPS

(Teleborsa) - Il, in relazione ad alcune indiscrezioni di stampa sulla procedura di vendita di una quota (15%) di, precisa che "il dipartimento dell'Economia ha gestito tutte le procedure in modo impeccabile, trasparente e in modalità similari alle due volte precedenti coinvolgendo i due advisor Ubs e Jefferies". Per queste ragioni "ogni ricostruzione contenuta, in particolare, nell'articolo pubblicato oggi da FT 'Orcel vs Caltagirone: a Machiavellian fight for the future of italian finance' è da ritenersi infondata".