MPS: prezzo OPS Mediobanca adeguato, al momento no decisioni su rilancio

MPS

(Teleborsa) -ritiene che, "allo stato, l'offerta su Mediobanca sia già adeguata", e "vi è ferma convinzione che questa sia una grande opportunità per gli azionisti di entrambe le entità con un forte profilo accrescitivo sia a livello di utile che di dividendo. Pertanto, al momento, non sono state assunte decisioni in merito a eventuali incrementi del corrispettivo dell'offerta".Così MPS in risposta alle domande scritte pervenute dai soci, in cui precisa che "nel caso in cui si dovesse deliberare in tal senso, saranno valutate attentamente le diverse ipotesi e le relative implicazioni, fornendo al mercato la più completa e trasparente informativa al riguardo, come previsto dalla normativa applicabile".