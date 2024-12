Nasdaq-100, entrano Palantir, MicroStrategy e Axon Enterprise

Palantir Technologies

MicroStrategy

Axon Enterprise

Illumina

Super Micro Computer

Moderna

(Teleborsa) -dinell'. Le modifiche entreranno in vigore prima dell'apertura del mercato2024.Il Nasdaq-100 Index è composto dae risale a gennaio 1985, quasi 40 anni fa, quando è stato lanciato insieme al Nasdaq Financial-100 Index, che è composto da 100 delle più grandi azioni finanziarie sul Nasdaq. Questi indici fungono da benchmark per prodotti finanziari come opzioni, futures e fondi. Il Nasdaq-100 viene ricostituito ogni anno a dicembre, in modo da coincidere con il Giorno delle Quattro Streghe.