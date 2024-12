Phillips 66 vende quota del Gulf Coast Express Pipeline per 865 milioni di dollari

Phillips 66

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense dell'energia, ha, che detiene una quota azionaria non gestita del 25% in Gulf Coast Express Pipeline, a una società affiliata di ArcLight Capital Partners, per un totale didi proventi in contanti al lordo delle imposte."Con questa transazione, abbiamo superato il nostro obiettivo di cessione di asset di 3 miliardi di dollari stabilito nelle nostre priorità strategiche - ha affermato il- Intendiamo continuare a ottimizzare il portafoglio e razionalizzare gli asset non core in futuro".Gulf Coast Express Pipeline è unche trasporta circa 2 miliardi di piedi cubi al giorno di gas naturale dal bacino del Permiano all'area di Agua Dulce, in Texas. Dopo la transazione, Gulf Coast Express Pipeline sarà di proprietà congiunta di sussidiarie die ArcLight Capital Partners.